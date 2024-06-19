Станкович подтвердил, что «Спартак» ищет опытного вратаря

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, что попросил руководство пригласить опытного голкипера.

— Я просил клуб найти третьего опытного вратаря. У нас конкурентный состав. Но если появляется возможность усилить, я буду первым, кто будет за, — заявил Станкович журналистам.

Напомним, на данный момент у «Спартака» есть три голкипера: Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.

Ранее появилась информация, что Свинова не устраивает роль третьего вратаря, поэтому в летнее трансферное окно он хочет покинуть «Спартак».

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 20 июля.