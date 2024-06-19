Спортивный директор «Спартака» Амарал: «Мы не обещаем титулы»

Спортивный директор столичного «Спартака» Томаш Амарал высказался о задачах клуба.

— Если бы я не верил, что мы можем создать хорошую команду, меня бы тут не было. Я бы не приглашал такого тренера. Мы не обещаем титулы, но будем строить команду, — заявил Амарал на пресс-конференции.

В апреле «Спартак» принял решение уволить Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Вместо него в мае был назначен Деян Станкович.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Спартак» занял пятую позицию в турнирной таблице. Отставание «красно-белых» от первого места, на котором финишировал «Зенит», составило семь зачетных баллов.