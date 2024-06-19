Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о переходе нападающего Фёдора Смолова в «Краснодар».

- Как отнеслись к переходу Смолова в «Краснодар»?

- Нормально. В последних матчах за «Динамо» он уже практически не участвовал. То есть Личка на нем поставил крест. Понятно, что Тюкавин сейчас один из лучших нападающих в России. А Федору 34 года. В таком возрасте сидеть на скамейке ни один футболист не хочет. «Краснодар» - это хороший вариант для Смолова, который провел там три сезона, прилично забивал. У каждого игрока есть своя команда. Не говорю, что «Динамо» - это не его команда, но в «Краснодаре» его бомбардирские качества раскрылись прилично. А сейчас его туда пригласили, значит, хотят там видеть. Поэтому он принял правильное решение туда пойти.

- Но, в «Краснодаре» Смолову придется побороться с Кордобой за место в составе, а это сильный конкурент.

- А в «Динамо» ему не надо было бороться за место с Тюкавиным?

- Он проиграл ему конкуренцию.

- Кордоба и Смолов – разноплановые футболисты. Так что все будет в ногах Федора. Там на него надеются, если пригласили. Галицкий деньги на ветер не бросает.

- После ухода Смолова «Динамо» нужен новый нападающий?

- Естественно. И хорошо бы даже два форварда. Оба не помешали бы, ведь задачей на новый сезон будет снова первое место.

- Какие еще позиции в «Динамо» еще нуждаются в усилении?

- Помимо нападающего нужен защитник и игрок в среднюю линию. Кстати, писали в прессе, что защиту может усилить Сутормин.

- Говоря об усилении, вы перечислили все линии, кроме вратарской. Как отнеслись к приходу Лунева в «Динамо»?

- Да никак не отнесся. Это вратарь того же уровня, что и те голкиперы, которые есть в команде.

- Соответствует ли Лунев уровню «Динамо»?

- Нужно посмотреть на него в деле и потом давать оценку.

- Сколько еще игроков нужно купить «Динамо», чтобы успешно бороться за первое место?

- Еще три футболиста минимум. Я слышал, что Фомин попросил агента найти ему новый клуб. Так что усиление необходимо.

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Елена Григорьевская