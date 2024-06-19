Станкович: «Планирую учить русский язык»

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, на каком языке ему проще разговаривать с футболистами.

— Я могу разговаривать на английском, но предпочитаю итальянский, потому что так лучше выражаю мысли. Но в скором времени планирую учить русский, — сказал Станковича журналистам.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении 45-летнего Станковича на пост главного тренера команды еще в мае. Трудовой договор серба со столичным клубом рассчитан на два года.

В минувшей кампании «Спартак» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков в 30 турах.