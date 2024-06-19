Новый тренер «Спартака» Станкович отказался говорить о Джикии

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович не захотел говорить о защитнике Георгии Джикии, который был капитаном команды. Как известно, «красно-белые» решили не предлагать Джикии новый контракт, и защитник покинул клуб летом.

«Нового капитана команды будут выбирать игроки, это не моя задача. Что касается ухода Джикии, то я хотел бы говорить только о тех игроках, которые есть в моем распоряжении», - сказал Станкович на пресс-конференции.

Напомним, что Деян Станкович перешёл в «Спартак» после периода работы в «Ференцвароше». Теперь серб будет стараться улучшить игру и результаты московской команды.