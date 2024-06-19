Амарал: Успех Станковича будет успехом «Спартака», провал тренера станет моим провалом

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

Амарал признался, что рад представить нового тренера, который был хорошим футболистом и уже выигрывал трофеи в тренерской карьере.

«Добро пожаловать, Деян. Твой успех будет успехом команды. Твой провал станет моим провалом», — сказал функционер на пресс-конференции.

Напомним, в минувшей кампании «Спартак» финишировал лишь на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В апреле клуб уволил Гильермо Абаскаля с должности наставника и завершал сезон с Владимиром Слишковичем.