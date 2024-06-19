Медина: Буду скучать по Джикии

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина признался, что будет скучать по бывшему капитану команды Георгию Джикии.

«Буду ли скучать по Джикии? Да. Джикия был капитаном и хорошим человеком. Но это футбол, все меняется», — приводит слова Медины Sport24.

Напомним, Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год. За это время он принял участие в 215 матчах, забил пять голов и записал на свой счет 11 результативных передач. Летом защитник покинул стан «красно-белых» свободным агентом.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.