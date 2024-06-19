Агент объяснил, почему Зайнутдинов отказал «Зениту»

Агент Евгений Новиков, который работает с полузащитником «Бешикташа» Бактиёром Зайнутдиновым, дал комментарий по поводу будущего футболиста. По слова агента, «Зенит» на самом деле проявлял интерес к 26-летнему Зайнутдинову.

«Зенит» действительно обращался в клуб насчёт трансфера Бактиёра, но мы отказались от их весьма заманчивого предложения. Наша цель – играть в Европе, поэтому мы остаёмся в «Бешикташе», - цитирует Новикова телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отметим, что в своё время Бактиёр Зайнутдинов поиграл в России за два клуба – за «Ростов» и ЦСКА. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают казахстанского футболиста в 5 миллионов евро.