Медина ответил, кто должен быть капитаном «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о том, кто в новом сезоне будет носить капитанскую повязку.

Напомним, после окончания прошлого сезона «Спартак» покинул многолетний капитан Георгий Джикия.

«Думаю, что Рома Зобнин будет следующим капитаном. У него есть все качества», — приводит слова Медины Sport24.

В прошедшем сезоне 30-летний Зобнин принял участие в 29 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Трудовой договор хавбека со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.