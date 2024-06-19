Станкович объяснил, почему возглавил «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о клубе. У сербского специалиста спросили, с чем у него ассоциируется «Спартак».

«Спартак» - это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договорённости. Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен, - цитирует Станковича сайт «Спартака».

Напомним, что прошлый чемпионат России «Спартак» завершил только на пятой позиции в турнирной таблице. В последний раз «красно-белые» выигрывали титул Премьер-лиги в сезоне 2016/2017 под руководством Массимо Карреры.

Добавим, что следующий сезон Российской премьер-лиги стартует через месяц. Матчи первого тура пройдут 20-21 июля.