Тренер «Спартака» Станкович назвал два своих главных тренерских качества

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, каким тренером он является.

«Станкович тренер? Прямой, честный. Эти два качества важны. Потому что тебе нужно управлять непростыми ситуациями, раздевалкой, большими именами. Нужно понимать, что сейчас ты тренируешь клуб с 30-миллионной армией болельщиков», - слова Станковича приводятся на сайте «Спартака».

В продолжении комментария Станкович подчеркнул важность нахождения общего языка между тренером и футболистами. По словам тренера, он хочет, чтобы команда на футбольном поле всегда билась и никогда не отступала.

Напомним, что Деян Станкович перебрался в «Спартак» после одного сезона работы в венгерском «Ференцвароше».