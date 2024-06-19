Новый тренер «Спартака» Станкович раскрыл посыл игрокам

Новоиспечённый рулевой московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, что он скажет футболистам команды перед первой тренировкой.

«Меньше говорить, больше делать», - цитирует Станковича официальный сайт «Спартака».

Напомним, что «Спартак» завершил прошлый сезон Российской премьер-лиги только на пятой позиции в турнирной таблице. В апреле из-за плохих результатов клуб отправил в отставку испанца Гильермо Абаскаля. Сезон команда завершала под руководством Владимира Слишковича.

Добавим, что следующий чемпионат России стартует 20 июля. Календарь должен быть объявлен в ближайшее время.