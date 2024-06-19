Станкович: «Бабич — важный игрок для «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о защитнике команды Срджане Бабиче, с которым ранее работал в «Црвене Звезде».

Специалист признался, что успел пообщаться с Бабичем еще во время своего первого визита в Москву.

«Срджан сильно прибавил, заслужил вызов в сборную. Это важный игрок для «Спартака», я доволен. Желаю, чтобы он был в отличной форме и после чемпионата Европы», — приводит слова Станковича официальный сайт «красно-белых».

Напомним, сербский защитник присоединился к «Спартаку» прошлым летом. За это время он принял участие в 23 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.