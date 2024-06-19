Станкович ответил на вопрос, как будет играть «Спартак»

Новый тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, в какой футбол будет играть его команда.

По словам Станковича, для начала ему нужно познакомиться с футболистами и сформировать в команде правильных дух.

«Чего я хочу? Чтобы моя команда была организованной в любой момент матча – в фазе обороны и атаки. Цифры 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3 для меня значат не так много, но в то же время и они важны», - слова Станковича приводятся на сайте «Спартака».

Станкович отметил, что для каждого футболиста необходимо создать условия, при которых он будет показывать свой лучший футбол. Тренер сказал, что игровая схема не так важна, как правильное отношение.