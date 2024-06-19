«Химки» подпишут экс-игрока «Зенита»

После возвращения в Российскую премьер-лигу «Химки» активно работают над усилением своего состава. Поговаривают, что состав подмосковной команды в обозримом будущем пополнят такие известные игроки, как Денис Глушаков, Антон Заболотный и Резиуан Мирзов.

Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», состав «Химок» пополнит и полузащитник Артур Юсупов. По данным источника, 34-летний футболист подпишет контракт с подмосковным клубом в ближайшее время.

Артур Юсупов перейдёт в «Химки» свободным агентом после истечения срока трудового соглашения с «Сочи».