Мирзов будет играть за клуб РПЛ

Атакующий полузащитник Резиуан Мирзов снова будет выступать в Российской премьер-лиге. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 30-летний футболист вернётся в «Химки» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Нефтчи».

По данным источника, Мирзов подпишет с «Химками» трудовое соглашение сроком на два года. В настоящий момент опытный футболист проходит медицинское обследование.

В своё время Резиуан Мирзов уже выступал за «Химки». За подмосковную команду игрок провёл 67 матчей, в которых забил 14 голов.

«Химки» вернулись в Премьер-лигу весной. Слухи также связывают клуб с такими известным игроками, как Антон Заболотный и Денис Глушаков.