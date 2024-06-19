Хлусевич высказался о слухах, связывающих Соболева с «Зенитом»

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос по поводу слухов, связывающих нападающего Александра Соболева с «Зенитом». У Хлусевича спросили, разговаривал ли он с Соболевым на эту тему.

«Не удалось с ним ещё даже пообщаться. Думаю, завтра больше пообщаемся с ребятами», - цитирует Хлусевича Sport24.

Хлусевич добавил, что не читал новости о Соболеве во время отпуска. По словам футболиста, он отдыхал и мало пользовался телефоном.

Напомним, что «Спартак» завершил прошлый чемпионат России на пятой позиции. Следующий сезон Премьер-лиги по обыкновению стартует во второй половине июля.