Глушаков ответил на вопрос о переходе в «Химки»

Российский хавбек Денис Глушаков ответил на вопрос о потенциальном возвращении в подмосковные «Химки». Сегодня, 19 июня, 37-летний игрок прошел медицинское обследование в «Лужниках».

«Почему «Химки»? Это вы берете откуда-то информацию. Я просто пришел проверить здоровье. Когда определюсь с новым клубом? Думаю, что скоро», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глушаков находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был армянский клуб «Урарту». В составе этого коллектива Денис провел 12 поединков и отметился голевой передачей.