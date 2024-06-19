В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прошел медицинский осмотр с другими футболистами команды. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента «красно-белых» Кирилл Козлов.

«Соболев сегодня присутствовал на медосмотре. Приехал подготовленный. Все прошел, никаких отрицательных результатов», - передает слова Козлова «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что 27-летний центральный нападающий может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

В прошедшем сезоне Соболев принял участие в 34 поединках за «народную команду», отметившись десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.