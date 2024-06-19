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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит»

19 Июня 2024 • 12:20 Комментировать

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прошел медицинский осмотр с другими футболистами команды. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента «красно-белых» Кирилл Козлов.

«Соболев сегодня присутствовал на медосмотре. Приехал подготовленный. Все прошел, никаких отрицательных результатов», - передает слова Козлова «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что 27-летний центральный нападающий может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

В прошедшем сезоне Соболев принял участие в 34 поединках за «народную команду», отметившись десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Кирилл Козлов ещё теги
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