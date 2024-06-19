Защитник Сергей Паршивлюк принял решение повесить бутсы на гвоздь. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», приводя комментарий пресс-службы «Динамо». Теперь Паршивлюк будет трудиться в тренерском штабе Марцела Лички.

«Сергей Викторович завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдёт в тренерский штаб Марцела Лички», - сообщили «бело-голубые».

За «Динамо» Сергей Паршивлюк играл с лета 2019 года. С тех пор защитник провёл за команду 110 матчей, в которых забил один гол и отдал восемь голевых передач.

Напомним, что последний чемпионат России «Динамо» завершило на третьей позиции.