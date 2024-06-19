Хлусевич отреагировал на трансфер Сафонова в «ПСЖ»

«Безумно рад за Сафонова. Это очень хорошо. Надеюсь, что будет там играть. Посмотрим, кто следующим уедет в Европу. Трансферное окно длинное. Я игрок «Спартака», у меня ничего нет», - передает слова Хлусевича «Чемпионат».