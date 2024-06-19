Хлусевич отреагировал на трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Игрок столичного «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о переходе вратаря национальной сборной России Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».
«Безумно рад за Сафонова. Это очень хорошо. Надеюсь, что будет там играть. Посмотрим, кто следующим уедет в Европу. Трансферное окно длинное. Я игрок «Спартака», у меня ничего нет», - передает слова Хлусевича «Чемпионат».
Напомним, что Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» этим летом. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2029 года. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.
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