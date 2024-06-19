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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлусевич выбрал нового капитана для «Спартака»

19 Июня 2024 • 11:42 Комментировать

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о том, кто станет капитаном команды после ухода из клуба Георгия Джикии.

«Выбирает команда. Если будет голосование, выберем. Свой голос я бы отдал за Классена. Если серьёзно, то за Зиньковского. Он хочет капитаном стать, слышал, что в СМИ сказал и в группе написал», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Джикия покинул «Спартака» по завершении сезона-2023/2024. У игрока истек контракт с московским клубом.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» финишировали на пятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский Даниил Хлусевич ещё теги
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