Хлусевич выбрал нового капитана для «Спартака»

«Выбирает команда. Если будет голосование, выберем. Свой голос я бы отдал за Классена. Если серьёзно, то за Зиньковского. Он хочет капитаном стать, слышал, что в СМИ сказал и в группе написал», - передает слова футболиста «Чемпионат».