Хлусевич выбрал нового капитана для «Спартака»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о том, кто станет капитаном команды после ухода из клуба Георгия Джикии.
«Выбирает команда. Если будет голосование, выберем. Свой голос я бы отдал за Классена. Если серьёзно, то за Зиньковского. Он хочет капитаном стать, слышал, что в СМИ сказал и в группе написал», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что Джикия покинул «Спартака» по завершении сезона-2023/2024. У игрока истек контракт с московским клубом.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» финишировали на пятом месте в турнирной таблице.
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