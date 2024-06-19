Хлусевич ответил на вопрос о переходе Соболева в «Зенит»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, обсуждал ли он с нападающим Александром Соболевым его возможный трансфер в петербургский «Зенит».

«Не удалось ещё пообщаться. С немногими пересеклись. Завтра больше пообщаемся с ребятами. В отпуске не писал ему, убрал телефон и прекрасно отдыхал в Крыму», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Ранее в прессе появились слухи, что петербургский клуб рассматривает вариант с Соболевым.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний форвард провел 27 матчей за «красно-белых». Александр отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.