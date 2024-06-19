Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возвращение нападающего Фёдора Смолова в «Краснодар».

- Непонятно, под какой функционал берут Смолова. Наверно, всё-таки не для основы. Поможет / не поможет? Это гадание. Возможно, в каких-то матчах принесёт пользу. По большому счёту, я в успех этого перехода не верю. На моей памяти больше примеров, что дважды в одну и ту же реку удачно не входят.

Если раньше ты проводил прекрасные сезоны в одном клубе, это не значит, что и сейчас у тебя там так получится. Во-первых, ты сам стал старше, какие-то твои навыки притупились. Плюс команда уже другая. Может, и схема изменилась. Понятно, что «Краснодар» играет в атаку, но требования всё равно немножко другие, да и партнёры будут новые, костяк иной по сравнению с тем временем.

Все эти компоненты вкупе и сказываются. Ты идёшь в свой бывший клуб и думаешь, что заиграешь там как раньше, но на самом деле так вполне может не получиться. Конечно, будем надеяться, что опыт Смолова пригодится «Краснодару» в определённых матчах, но всё же он больше для скамейки и для ротации. И в «Динамо» он в последнее время выходил обычно на замены. У «Краснодара» есть основной нападающий Кордоба, а Смолов ему на подмену, когда тот дисквалифицирован или травмирован, – объяснил Селин.

Предыдущим периодом выступлений Фёдора Смолова в «Краснодаре» был отрезок 2015-2018 годов.