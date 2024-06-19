Хлусевич высказался об уходе Слишковича из «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об уходе тренера Владимира Слишковича из клуба. В концовке сезона боснийский специалист исполнял обязанности наставника «красно-белых».
«Со Слишковичем мы все пообщались и попрощались. Хорошо поговорили. Как я могу сказать, ожидали ли его ухода или нет. Это зависит не от нас. Ждали информацию. Это футбольная жизнь», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что в минувшем сезоне московский коллектив набрал 50 баллов и финишировал на пятой строчке в турнирной таблице. Новым главным тренером «Спартака» был назначен серб Деян Станкович.
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