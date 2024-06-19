Хлусевич высказался об уходе Слишковича из «Спартака»

«Со Слишковичем мы все пообщались и попрощались. Хорошо поговорили. Как я могу сказать, ожидали ли его ухода или нет. Это зависит не от нас. Ждали информацию. Это футбольная жизнь», - передает слова футболиста «Чемпионат».