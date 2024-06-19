Медина: «Если Промес вернётся, это будет хорошо для «Спартака»

«Я не на связи с Квинси. Не знаю, на связи ли с ним кто-то из команды. Если он вернётся, это будет хорошо для нас. Но повторюсь, что сейчас мы сосредоточены на сезоне, на создании хорошей атмосферы в команде», - передает слова парагвайца «Чемпионат».