Медина: «Если Промес вернётся, это будет хорошо для «Спартака»

Хавбек московского «Спартака» Хесус Медина поделился мнением о нападающем команды Квинси Промесе, у которого есть проблемы с законом.
«Я не на связи с Квинси. Не знаю, на связи ли с ним кто-то из команды. Если он вернётся, это будет хорошо для нас. Но повторюсь, что сейчас мы сосредоточены на сезоне, на создании хорошей атмосферы в команде», - передает слова парагвайца «Чемпионат».
Напомним, что Промес был арестован в Дубае, но затем нидерландца освободили из-под стражи. Несмотря на это, футболисту запрещено покидать территорию ОАЭ. На родине - в Нидерландах - Квинси приговорен к 7,5 годам лишения свободы.
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