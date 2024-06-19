Медина: «Спартак» постарается стать чемпионом»

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина поделился ожиданиями от следующего розыгрыша Российской премьер-лиги.
«Постараемся в новом сезоне выиграть чемпионство. Мы постараемся выиграть в каждой игре и исправить ситуацию, которая была в том сезоне. Будем бороться за каждый титул», - передает слова парагвайского футболиста «Чемпионат».
В минувшем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 50 баллов и финишировал на пятой позиции в турнирной таблице. После завершения сезона было объявлено, что новым главным тренером команды стал сербский специалист Деян Станкович.
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