Игрок «Спартака» высказал мнение о новом тренере Станковиче

Легионер московского «Спартака» Хесус Медина поделился мнением о сербском специалисте Деяне Станковиче, который будет руководить командой в новом сезоне.
«Станкович - хороший тренер. За его плечами большой опыт в хороших командах. Для команды и для каждого его приход - это хорошо. Пока ещё не встречались. Завтра соберёмся на базе, где познакомимся», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что в минувшем сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» финишировали на пятом месте в таблице. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».
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