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Стипиди – про Смолова в «Краснодаре»: «Смех и абсолютно пустой переход» эксклюзив

19 Июня 2024 • 10:34 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход в «Краснодар» 34-летнего нападающего Фёдора Смолова, бывшим клубом которого было «Динамо».

- Я поражён этим переходом. Селекционный отдел «Краснодара» так и не научился хорошо работать, действует из рук вон плохо. Ну что это за приобретение? То брали игроков, которые не были нужны Ивичу. И что – где они? Нули, просто нули. А зачем нужен «Краснодару» сейчас Смолов? Можно было бы понять, если бы взяли в главную команду кого-то из своих воспитанников – из «Краснодара-2». Если Мусаев такой сильный тренер, то что же он не развивает молодых футболистов клуба?

Подписание Смолова – это, я считаю, смех. Он отыгранный футболист. На какой позиции он будет выходить в «Краснодаре», вместо кого? Он сидел в «Динамо» на лавке под Тюкавиным, мало играл при Личке. Зачем брать футболиста, который уже отыграл свой век? Да, бесплатно. А платить зарплату-то всё равно надо. Не думаю, что Смолов пришёл на три рубля. Вот здесь «Динамо» выиграло, потому что оно больше платить Смолову не будет.

Поражаюсь, что Мусаев, который не умеет работать с опытными футболистами, рубит сук, на котором сидит. Нет чтобы взять молодого пацана из академии, который действительно будет его слушаться. Что Мусаев что может сказать Смолову? «Беги дальше»? А он бежать уже не может как когда-то.

На моей памяти у Смолова был только небольшой яркий отрезок футбольной карьеры. Всё остальное – то на заменку вышел, то журналисты обсуждают, куда он перейдёт. Когда первый раз прочитал, что Смолова подпишет «Краснодар», я подумал, что это, как обычно, сказки. Но оказалось правдой. Считаю этот переход абсолютно пустым, – сказал Стипиди.

В весенней части минувшего розыгрыша чемпионата России Фёдор Смолов ни разу не попадал в стартовый состав «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Фёдор Смолов Павел Стипиди ещё теги
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