Радченко поставил «Зениту» пятерку с плюсом за трансферы

Трансферная политика «Зенита» отличается тем, что клуб старается приобретать и развивать молодых российских футболистов, отметил экс-форвард команды Дмитрий Радченко.

«Клуб ведет очень качественную и плодотворную трансферную работу. За это ставлю «Зениту» пятерку с плюсом, потому что клуб следит за молодыми игроками и потенциальными футболистами, которых еще можно развивать», - приводит слова Радченко «Чемпионат».

При этом ветеран комментировал возможный переход из самарских «Крыльев Советов» защитника Юрия Горшкова. Сначала за ним охотился московский «Спартак», однако питерцы в последний момент перехватили игрока. Также «Зенит» может пополниться полузащитником «Локомотива» Максимом Глушенковым.