Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко поставил «Зениту» пятерку с плюсом за трансферы

19 Июня 2024 • 09:33 Комментировать

Трансферная политика «Зенита» отличается тем, что клуб старается приобретать и развивать молодых российских футболистов, отметил экс-форвард команды Дмитрий Радченко.

«Клуб ведет очень качественную и плодотворную трансферную работу. За это ставлю «Зениту» пятерку с плюсом, потому что клуб следит за молодыми игроками и потенциальными футболистами, которых еще можно развивать», - приводит слова Радченко «Чемпионат».

При этом ветеран комментировал возможный переход из самарских «Крыльев Советов» защитника Юрия Горшкова. Сначала за ним охотился московский «Спартак», однако питерцы в последний момент перехватили игрока. Также «Зенит» может пополниться полузащитником «Локомотива» Максимом Глушенковым.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Дмитрий Радченко Юрий Горшков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник Террористы планировали стрелять в игроков «Реала» «Реал» или «Барселона»: Фримпонг выбрал следующий клуб Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии В «Байере» приняли решение по Вирцу, которого хочет купить «Реал»
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче УЕФА ввёл запрет на флаги России
Спортивные новости
«Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июня
09:33 · Россия. Премьер-лига
Радченко поставил «Зениту» пятерку с плюсом за трансферы
09:30 · Россия. Премьер-лига
Колосков оценил переход Смолова в «Краснодар»
08:54 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» покупает полузащитника за 120 миллионов - названо имя 1
00:56 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов оценил способность Заболотного заявить о себе в «Химках»» эксклюзив
18 Июня
21:48 · Россия. Премьер-лига
Лунёв — новый игрок «Динамо» официально
21:40 · Россия. Премьер-лига
Кассьеру предложили клубам из Саудовской Аравии 1 эксклюзив
21:38 · Россия. Премьер-лига
Газзаев раскритиковал трансферную политику ЦСКА 1
21:07 · Россия. Премьер-лига
Гилерме: «Планирую ещё поиграть»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Чанов уверен, что Лунёв усилит «Динамо»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может стать самым высокооплачиваемым игроком «Химок» слухи
20:29 · Россия. Премьер-лига
В «Акроне» заявили, что клуб не подпишет Юсупова
20:22 · Россия. Премьер-лига
Громкий трансфер от «Химок»: Ориньо – игрок подмосковного клуба официально
20:19 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Смолов может завершить карьеру после «Краснодара»
20:18 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА подписал одноклубника Кокорина официально
20:09 · Россия. Премьер-лига
Терёхин считает, что Смолов принесёт пользу «Краснодару»
Все новости
Рекомендуем