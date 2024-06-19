Колосков оценил переход Смолова в «Краснодар»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о трансфере нападающего Фёдора Смолова из московского «Динамо» в «Краснодар».
«Для Смолова это удачный переход. Не знаю, как он будет играть в «Краснодаре», но в «Динамо» Смолов не был основным игроком. Не знаю, завершит ли Смолов карьеру в «Краснодаре». Может, он еще пять лет будет играть», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».
Ранее было объявлено, что 34-летний нападающий подписал с краснодарским клубом однолетнее трудовое соглашение.
В минувшем сезоне Смолов провел 34 поединка за «Динамо», отметившись шестью голами и пятью ассистами.
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