Колосков оценил переход Смолова в «Краснодар»

«Для Смолова это удачный переход. Не знаю, как он будет играть в «Краснодаре», но в «Динамо» Смолов не был основным игроком. Не знаю, завершит ли Смолов карьеру в «Краснодаре». Может, он еще пять лет будет играть», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».