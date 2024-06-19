«Краснодар» покупает полузащитника за 120 миллионов - названо имя

Полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов переходит в «Краснодар», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Как стало известно источнику, трансфер 19-летнего футболиста обойдется руководству «быков» в 120 миллионов рублей. Стороны подпишут трудовое соглашение, которое будет рассчитано на пять лет.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Козлов провел десять поединков за «Балтику». Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

По итогам сезона-2023/2024 «Балтика» вылетела в первый дивизион, а краснодарский клуб финишировал на второй позиции.