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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов оценил способность Заболотного заявить о себе в «Химках»» эксклюзив

19 Июня 2024 • 00:56 Комментировать

Экс-форвард московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход 33-летнего нападающего Антона Заболотного из стана «красно-синих» и его возможный приход в «Химки».

- Заболотный игрок хороший, квалифицированный, долгое время играющий в РПЛ. В любом случае он поможет «Химкам».

- ЦСКА потерял игрока наполовину основы, наполовину скамейки?

- Всё расставит по местам следующий сезон. Надо учитывать, что в ЦСКА перемены. В команду пришёл другой главный тренер. Если Николич не видит Заболотного в своей команде в новом сезоне, то ничего плохого в этом нет. Для Заболотного переход в «Химки» тоже определённый этап, учитывая его возраст. Он отыграл несколько сезонов и в ЦСКА, и в «Сочи». Будучи здоровым, без серьёзных травм, Заболотный способен хорошо о себе заявить в «Химках», – отметил Попов.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Антон Заболотный забил за ЦСКА 9 голов в 29 матчах.

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