Бывший вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунёв вернулся в Российскую премьер-лигу.

32-летний Лунёв заключил трудовой договор с московским «Динамо» до 2026 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых».

Последним клубом Лунёва был азербайджанский «Карабах», за который он выступал в сезоне-2023/24. За это время Лунёв провел 34 матча с учетом всех турниров, пропустил 43 гола и десять раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России, отстав от лидера всего на один зачётный балл.