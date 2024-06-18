Форварда питерского «Зенита» Матео Кассьерру может продолжить свою карьеру на Ближнем Востоке. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Так, услуги форварда «Зенита» и лучшего бомбардира минувшего сезона РПЛ были предложены сразу нескольким командам из Саудовской Аравии. Агент футболиста активно контактирует с их представителями.

Напомним, зимой колумбийский форвард уже мог оказаться в чемпионате этой страны, однако «Зенит» не дал согласия на переход. Сейчас же клуб из Санкт-Петербурга готов рассмотреть предложение, если оно поступит.

Колумбиец провёл второй полноценный сезон в «Зените».