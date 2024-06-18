Газзаев раскритиковал трансферную политику ЦСКА

Трансферная политика ЦСКА не соответствует команде, которая хочет бороться за чемпионский титул. Такое мнение высказал бывший наставник «армейцев» Валерий Газзаев.

«К сожалению, в последнее время ЦСКА – это клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями. Нужно приглашать к себе футболистов, которые способны бороться за чемпионство», - цитирует Валерия Георгиевича Metaratings.

18 июня ЦСКА объявил о переходе нападающего Артема Шуманского из кипрского «Ариса», в котором он играл вместе с Александром Кокориным.

В то же время, команду покинул Антон Заболотный, у которого закончился контракт.