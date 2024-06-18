Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Чехия 1 1
Португалия 1 1
Грузия 1 0
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гилерме: «Планирую ещё поиграть»

18 Июня 2024 • 21:07 Комментировать

Маринато Гилерме, опытнейший голкипер московского «Локомотива», который этим летом покидает «железнодорожников», высказался о своих планах на дальнейшую карьеру. Напомним, ветерану вратарского цеха РПЛ – 38 лет.

«Планирую еще играть. Хочу еще поиграть в футбол, не хочу завершать карьеру. Пока такой план», - говорит Гилерме телеканалу «Матч ТВ». Маринато добавил, что пока про своё будущее точно знать ничего не может, однако скоро всё прояснится.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Гилерме является клуб второй половины турнирной таблицы РПЛ по итогу минувшего сезона – «Пари НН».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 «Реал» или «Барселона»: Фримпонг выбрал следующий клуб
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
«Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Июня
21:48 · Россия. Премьер-лига
Лунёв — новый игрок «Динамо» официально
21:40 · Россия. Премьер-лига
Кассьеру предложили клубам из Саудовской Аравии 1 эксклюзив
21:38 · Россия. Премьер-лига
Газзаев раскритиковал трансферную политику ЦСКА
21:07 · Россия. Премьер-лига
Гилерме: «Планирую ещё поиграть»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Чанов уверен, что Лунёв усилит «Динамо»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может стать самым высокооплачиваемым игроком «Химок» слухи
20:29 · Россия. Премьер-лига
В «Акроне» заявили, что клуб не подпишет Юсупова
20:22 · Россия. Премьер-лига
Громкий трансфер от «Химок»: Ориньо – игрок подмосковного клуба официально
20:19 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Смолов может завершить карьеру после «Краснодара»
20:18 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА подписал одноклубника Кокорина официально
20:09 · Россия. Премьер-лига
Терёхин считает, что Смолов принесёт пользу «Краснодару»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Газзаев назвал лучшего игрока сезона в РПЛ — это не Тюкавин
19:20 · Россия. Премьер-лига
Заболотный подписал контракт с «Химками» официально
19:13 · Россия. Премьер-лига
Глушаков закончит карьеру в «Химках» — источник
19:04 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов прокомментировал уход Заболотного из ЦСКА
Все новости
Рекомендуем