Гилерме: «Планирую ещё поиграть»

Маринато Гилерме, опытнейший голкипер московского «Локомотива», который этим летом покидает «железнодорожников», высказался о своих планах на дальнейшую карьеру. Напомним, ветерану вратарского цеха РПЛ – 38 лет.

«Планирую еще играть. Хочу еще поиграть в футбол, не хочу завершать карьеру. Пока такой план», - говорит Гилерме телеканалу «Матч ТВ». Маринато добавил, что пока про своё будущее точно знать ничего не может, однако скоро всё прояснится.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Гилерме является клуб второй половины турнирной таблицы РПЛ по итогу минувшего сезона – «Пари НН».