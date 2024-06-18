Чанов уверен, что Лунёв усилит «Динамо»

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался о возможном переходе бывшего вратаря «Байера» Андрея Лунёва в «Динамо».

Эксперт признался, что ему было бы интересно посмотреть на Лунёва в РПЛ после опыта выступлений в Германии и Азербайджане.

«Лунёв — усиление вратарской позиции в «Динамо». Приход нового человека подстегивает остальных в коллективе, заставляет их работать еще лучше и больше», — приводит слова Чанова Legalbet.

Ранее стало известно, что 32-летний Лунёв отказался продлевать контракт с «Карабахом». По данным СМИ, в ближайшее время футболист должен пополнить ряды «Динамо».