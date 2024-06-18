Бывший форвард «Локомотива» Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Химках».

Как сообщает Legalbet, несколько дней назад 35-летний Дзюба встречался с инвестором «Химок» Туфаном Садыговым. По сведениям источника, в ближайшее время нападающий может заключить двухлетний трудовой договор с «Химками» и стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

В минувшей кампании Дзюба принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, четыре раза огорчил соперников забитыми мячами и оформил четыре ассиста.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Химки» смогли вернуться в Российскую премьер-лигу.