В «Акроне» заявили, что клуб не подпишет Юсупова

Опытнейший полузащитник Артур Юсупов не пополнит состав новичка РПЛ, тольяттинского «Акрона». Об этом сказал Алексей Власов, гендир команды.

«Исходя из общения со спортивным директором, интереса к Артуру нет. Он доступен, мы знаем, но на данный момент его не рассматривает «Акрон», - говорит Власов телеканалу «Матч ТВ».

Юсупову 34 года. Последние четыре года карьеры Артур выступал в «Сочи». По окончании сезона хавбек покинул южан и на данный момент – свободный агент. Ранее в карьере Артур защищал цвета московского «Динамо», «Химок», питерского «Зенита», «Ростова».