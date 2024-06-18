Бразильский защитник Ориньо - игрок подмосковных «Химок», теперь официально. Об этом сообщает пресс-служба вернувшегося в РПЛ коллектива.

29-летний легионер подписал длительный контракт с «Химками». Рассчитан он на три ближайших года.

Напомним, что Ориньо последние полгода защищал цвета московской «Родины». Этот коллектив не смог перебраться из Мелбет-Первую лигу лигой выше в минувшем сезоне и не зацепился даже за стыковые матчи. В составе «патриотов» Ориньо провёл 15 встреч.

«Химки» по итогу сезона заняли чистое первое место в Мелбет-Первой лиге и спустя сезон снова будут играть в РПЛ.