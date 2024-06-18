Силкин: «Смолов может завершить карьеру после «Краснодара»

Нападающий Федор Смолов может реанимировать свою карьеру после перехода в «Краснодар», однако, вероятнее всего, будет довольствоваться ролью запасного, а по окончании контракта и вовсе завершит карьеру. Таким мнением поделился экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин.

«Допускаю ли, что после года в «Краснодаре» Смолов завершит карьеру? Да. Но дай бог ему играть как можно дольше», - приводит слова специалиста vprognoze.ru.

Смолову 34 года. Соглашение с «быками» рассчитано на один год. Минувший сезон Федор провел в составе «Динамо», где в 34 матчах шесть раз поразил ворота соперников.