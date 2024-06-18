Белорусский нападающий Артём Шуманский перебрался из кипрского «Ариса» в ЦСКА. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-синих».

Трудовой договор между сторонами заключен до лета 2029 года. Футболист будет выступать под восьмым номером.

«Артём, добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» — написала пресс-служба столичного клуба.

В прошедшем сезоне 19-летний Шуманский принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 400 тысяч евро.