Терёхин считает, что Смолов принесёт пользу «Краснодару»

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин высказался о переходе форварда Фёдора Смолова из стана «бело-голубых» в «Краснодар» на правах свободного агента.

По мнению эксперта, в «Динамо» не считают уход Смолова потерей, ведь тогда клуб бы предложил игроку продлить контракт.

«Думаю, что Смолов будет получать больше игровой практики в «Краснодаре», чем это было в прошлом сезоне. Он принесет пользу этой команде», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

В минувшей кампании 34-летний Смолов принял участие в 25 матчах Российской премьер-лиги, забил четыре гола и записал на свой счет четыре ассиста. Стоит сказать, что с первых минут форвард выходил на поле только в 13 играх.