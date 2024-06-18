Газзаев назвал лучшего игрока сезона в РПЛ — это не Тюкавин

Известный тренер Валерий Газзаев поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

«На мой взгляд, Глушенков — лучший футболист РПЛ в прошлом сезоне. По ходу всего чемпионата он проявлял свои лидерские качества», — заявил Газзаев Metaratings.

В прошедшем сезоне 24-летний Глушенков появился на поле в 38 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и записал на свой счет 21 ассист.

Действующий трудовой договор Глушенкова с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Глушенков близок к переходу в «Зенит».