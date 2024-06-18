Бывший форвард столичного ЦСКА Антон Заболотный заключил трудовой договор с «Химками». Об этом рассказал инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.
«Заболотный действительно подписал сегодня контракт с «Химками». Подробности не знаю», — приводит слова Садыгова Sport24.
Напомним, 18 июня ЦСКА объявил о расставании с 33-летним нападающим.
Ранее сообщалось, что Заболотный подпишет двухлетний трудовой договор с «Химками», а зарплата форварда составит три миллиона рублей в месяц.
Стоит сказать, что по итогам прошедшего сезона «Химкам» удалось вернуться в Российскую премьер-лигу.
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