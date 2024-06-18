Глушаков закончит карьеру в «Химках» — источник

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков вернётся в подмосковные «Химки». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Ранее хавбек уже выступал за «Химки» с 2020 по 2023 год.

По сведениям источника, 37-летний Глушаков подпишет контракт с «Химками» на один сезон и, возможно, через год завершит карьеру. В подмосковных «Химках» надеются, что футболист сможет помочь команде своим опытом, а после останется работать в клубе, отмечает источник.

Последней командой Глушакова был армянский «Урарту», за который он провел 12 матчей во всех турнирах и записал на свой счет один голевой пас.