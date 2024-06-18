Владимир Федотов прокомментировал уход Заболотного из ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов поделился комментарием об уходе форварда Антона Заболотного из стана «армейцев».

Специалист заявил, что Заболотный запомнился ему не только по совместной работе в ЦСКА, но и в «Сочи».

«Он порядочный, ответственный, забивающий. В ЦСКА у меня были великолепные отношения с Заболотным, как и со всей командой», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Во вторник, 18 июня, ЦСКА объявил об уходе 33-летнего Заболотного. Напомним, по окончании минувшего сезона клуб сообщил о расставании с Федотовым.

По итогам чемпионата России – 2023/24 ЦСКА занял шестое место.