Назван следующий клуб Заболотного и его зарплата

Во вторник было официально объявлено об уходе нападающего Антона Заболотного из ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», следующим клубом 33-летнего футболиста станут «Химки».

По данным источника, Заболотный подпишет с «Химками» контракт на два года. Заработная плата опытного форварда составит 3 миллиона рублей в месяц. Увеличить доход Антон сможет за счёт бонусных выплат.

Как известно, «Химки» весной завоевали путёвку в Российскую премьер-лигу за счёт первого места в первенстве Мелбет-Первой лиги.

В сезоне 2023/2024 Антон Заболотный забил 12 голов в 42 официальных матчах.