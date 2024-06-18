Украинский футболист из РПЛ отказался от паспорта России

«Урал» объявил об уходе из клуба футболиста Дениса Кулакова, который выступал за клуб очень долго – с лета 2015 года. Давая комментарий по поводу ухода 38-летнего футболиста, президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов выделил две причины – желание омолодить состав и перебор легионеров в команде.

«Мы предлагали ему российский паспорт, но ему и его семье удобнее иметь прежнее гражданство. У нас к Денису никаких претензий нет», - цитирует Иванова Sport24.

Стоит сказать, что Денис Кулаков в своё время прошёл через академию донецкого «Шахтёра». За «Урал» футболист провёл 265 матчей, в которых забил один гол и отдал 28 результативных передач на партнёров.